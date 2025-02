Aujourd'hui, ce sont 6 titres voués à débarquer sur iOS et Android (via Netflix) qui ont été annulés par le groupe américain. Ainsi, les jeux Thirsty Suitors, Compass Point: West, Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game, Don't Starve Together, Lab Rat et enfin Rotwood ne sont plus concernés par l'offre Netflix.