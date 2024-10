Si le nom de Team Blue ne vous dit rien, sachez qu'il s'agissait d'une équipe que Netflix avait constitué ces deux dernières années dans l'optique de former son nouveau studio : SoCal. Fin 2022, le géant du streaming avait notamment courtisé Chacko Sonny, principalement connu pour avoir été le producteur exécutif de la franchise Overwatch au sein de Blizzard. Durant sa belle carrière, celui-ci a fait escale chez Sony et Activision afin de contribuer à des licences de longue date telles que God of War et Call of Duty.

Peu de temps après, c'est Joseph Staten qui rejoignait l'escarcelle de Netflix. Ce dernier est connu pour avoir été durant de nombreuses années le responsable de la saga Halo chez 343 Industries (désormais rebaptisé en Halo Studios). Dans un post sur X.com, il avait déclaré en avril 2023 se joindre à la branche Netflix Games comme Directeur créatif pour travailler sur une nouvelle licence AAA.