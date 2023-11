Devinez quelle licence iconique du jeu vidéo arrive sur Netflix ?

En effet, la société américaine vient de signer un sacré contrat avec Rockstar. Ici, pas question de concevoir une série télévisée sur CJ ou Tommy Vercetti, mais bien de proposer les trois jeux de la trilogie aux abonnés de Netflix, en exclusivité sur iOS et Android. Il sera ainsi possible de jouer à GTA III, GTA: Vice City et GTA: San Andreas dans leurs versions remastérisées, sans frais supplémentaires, et ce, dès le 14 décembre prochain.

Netflix a bien choisi son moment, alors que l'arrivée imminente de la bande-annonce de GTA 6 relance l'engouement médiatique pour la licence. C'est aussi un beau cadeau de fin d'année de la part de l'entreprise américaine, surtout quand on constate que la compilation est toujours vendue 59,99 € sur PC et console. Du moins, depuis le site de Rockstar.

Toutefois, il reste à voir si le portage sur mobiles sera aussi qualitatif.