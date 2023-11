GTA 6 : une annonce imminente pour le jeu tant attendu de Rockstar

10 ans après la sortie de GTA V et 25 ans après la création du studio derrière la licence mythique, GTA 6 devrait refaire parler de lui. D’après des informations obtenues par Bloomberg, le jeu tant attendu devrait faire l’objet d’une annonce officielle de la part de Rockstar cette semaine. Le site l’affirme, via la voix de son journaliste spécialisé et toujours très bien informé Jason Schreier, le studio devrait donner des infos sur le futur de la saga GTA dans les prochains jours.