Vous vous rappelez du leak de GTA VI ? Le hacker avait piraté Rockstar depuis une Amazon Fire TV

Comme le rapporte Engadget, un jeune de 17 ans a également été inculpé, mais contrairement à Kurtaj, il est toujours en liberté sous caution. Les deux protagonistes, reconnus autistes par des psychiatres, ont toutefois été considérés comme inaptes à être jugés.

Pour rappel, le groupe Lapsu$ est loin d'être anodin. Composée de pirates majoritairement britanniques et brésiliens, cette entité aurait réussi à hacker plusieurs grands noms de la tech et du secteur télécoms entre 2021 et 2022. Parmi eux, Samsung, T-Mobile ou encore Microsoft.