Revolut : une faille aurait permis de dérober 20 millions de dollars !

Revolut

Elle partage la palme de la meilleure néobanque du marché avec N26, et on aura tout le mal du monde à les départager. Mais il faut bien concéder que Revolut semble ne pas jouer tout à fait sur le même tableau que son concurrent. Si le socle de son offre est effectivement la gratuité et les paiements en devises sans frais, Revolut propose une large étendue de services en mettant notamment à disposition de sa clientèle les crypto-monnaies.