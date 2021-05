Revolut partenaire d’Elliptic pour proposer le retrait et le transfert de Bitcoin (BTC)

Revolut, la néo-banque aux 15 millions de clients, a annoncé un partenariat avec Elliptic, une entreprise spécialisée dans la gestion des risques liés aux crypto-monnaies et dans l’analyse des transactions sur la blockchain.

Ed Cooper, responsable des crypto-monnaies chez Revolut, a déclaré : « Elliptic fournit désormais à Revolut une solution de conformité intégrée et automatisée qui permet de répondre aux exigences de la FCA (Financial Conduct Authority) et à d’autres normes réglementaires. »

Cette annonce intervient peu après que Revolut a annoncé le lancement d’une version bêta pour les retraits de Bitcoin (BTC). Dans un premier temps, le service sera seulement disponible pour les clients britanniques ayant un abonnement Métal.

Pour rappel, le service offert par la néo-banque restait relativement limité puisque les crypto-monnaies achetées sur son application y restaient verrouillées. En dehors de l’achat, les clients pouvaient seulement les transférer à d’autres utilisateurs de Revolut.