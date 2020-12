Revolut lance Revolut Plus, une offre d'abonnement à 3€/mois pour assurer ses achats

La banque en ligne propose ainsi une couverture des achats jusqu'à 1 000€ en cas de vol ou de casse. Il suffit pour cela de fournir un procès-verbal suite à un dépôt de plainte ou une photo de l'objet détérioré à la livraison. Toutes les démarches sont à réaliser depuis l'application.

Revolut Plus permet aussi aux utilisateurs de bénéficier d'une période de retours supplémentaire pour leurs achats en ligne de 90 jours chez les e-marchands partenaires. Les évènements annulés, comme les spectacles ou les concerts, sont remboursés. Revolut prend aussi en charge l'impossibilité de se rendre à une manifestation pour une raison médicale ou suite à des transports supprimés.

Pour le reste, Revolut Plus propose les mêmes plafonds que l'offre Standard à savoir 200€ de retraits en liquide dans les DAB chaque mois. On peut également noter la possibilité de créer deux comptes Revolut Junior pour ses enfants, contre un seul dans l'offre standard, et l'accès prioritaire au service client.

L'offre Revolut Plus est disponible dès aujourd'hui depuis l'application mobile.