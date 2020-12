Boursorama est (toujours) la banque en ligne la moins chère en 2020

Mais, globalement, la tendance est à l'essai de nouvelles banques et de nouveaux services. « Jusqu’au début des années 2000, on ouvrait un compte dans une seule banque et on lui restait fidèle. Aujourd’hui, la relation bancaire est de plus en plus fragmentée : de nombreux clients ont ouvert un compte dans plusieurs banques et testent aussi des fintech » explique Julien Bet, associé chez Bain & Company.