La néobanque Revolut enregistre des pertes record et modifie certains tarifs

L'heure est donc aux économies et cela va passer dès aujourd'hui par une nouvelle grille tarifaire moins généreuse pour les clients de l'offre Standard, qui disposent d'un compte et d'une carte bancaire gratuits.

Des frais de 0,5 % seront appliqués pour plus de 1 000 euros changés dans une autre devise, contre 6 000 euros auparavant. Revolut augmente également les frais de change ponctionnés le week-end, qui passent de 0,5 % à 1 %.

De plus, les virements dans les pays extérieurs à l'espace SEPA sont payants. Après un premier virement, Revolut prélèvera 0,5 euros de commission. Pour les virements dans d'autres devises, la facture s'élève à 3 euros pour des virements réalisés en dollars et à 5 euros pour des envois d'argent dans d'autres devises.

L'objectif de ces augmentations est évidemment d'augmenter le revenu par client sur les offres gratuites mais surtout de convaincre les utilisateurs les plus assidus de passer aux offres Premium et Metal, respectivement à 7,99 et 13,99 euros par mois, et qui permettent d'éviter la plupart de ces frais bancaires.