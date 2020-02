La néobanque européenne Revolut lève 500 millions et dépasse les 5 milliards de capitalisation

500 millions d'euros pour se consolider

Le Japon et les États-Unis dans le viseur

Source : TechCrunch 1

Revenus, nombre d'utilisateurs, capitalisation : tous les indicateurs sont au vert pour la néobanque londonienne, qui conclut une levée de fonds de série D.Avec un nouveau tour de table de 500 millions d'euros, Revolut confirme son statut de figure de proue des néobanques. Fondée en 2014 à Londres, la fintech valorisée à 5 milliards de dollars compte désormais 2 000 employés dans le monde.» explique Nik Storonsky, le P.-D.G. de Revolut, «».Le pari de Revolut : réinventer la banque moderne. À partir de son application, l'utilisateur peut effectuer des transferts d'argent, épargner des petites sommes ou contrôler les paramètres de sa carte bancaire. Si le compte « Standard » est gratuit, des offres « Premium » et « Metal » proposent des services supplémentaires : assurances, échange de cryptomonnaies , avantages voyageur...Pour la néobanque anglaise, cette nouvelle levée de fonds va servir trois objectifs. D'abord, la fintech souhaite développer son offre auprès des entreprises, notamment avec des services de crédit. D'autre part, la société cherche à étendre certains services comme des coffre-forts numériques, actuellement proposés seulement au Royaume-Uni, à d'autres pays. Enfin, Revolut vise à accroître son socle d'utilisateurs, en particulier le nombre d'utilisateurs payants.», confirme Nik Storonsky.Ces dernières années, Revolut a connu une forte croissance : en 2019, son nombre d'utilisateurs a grimpé de 169 %, et les clients actifs ont augmenté à hauteur de 380 %. Aujourd'hui, la néobanque revendique 10 millions d'utilisateurs, principalement au Royaume-Uni et en Europe.Déjà active au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, à Singapour et en Australie, Revolut se prépare donc à investir les marchés américain et japonais dans les prochains mois.