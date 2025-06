Revolut déploie ses premiers distributeurs automatiques en Espagne, et ces derniers sont aussi étonnants par leur élégance, que par leurs fonctionnalités. Les cinquante premières machines, qui seront d'abord principalement installées à Madrid et Barcelone, vont servir de phase pilote. Ces machines nouvelle génération offrent aux cinq millions de clients espagnols de Revolut des retraits sans frais, outre des possibilités inédites comme la distribution instantanée de cartes physiques, et le classique retrait de billets. Et si demain, Revolut lançait ses distributeurs en France ?