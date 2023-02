Pourquoi ces 3 grandes banques françaises vont proposer des distributeurs de billets communs

Les Français utilisent de plus en plus le paiement dématérialisé, comme le montre l'explosion des paiements en ligne dans le pays. Et pourtant, l'argent liquide reste un indispensable, ne serait-ce que parce qu'il permet, comme le rappelle la BCE, de préserver la vie privée.

Heureusement, les distributeurs de cash ne devraient pas disparaître de sitôt. Le système devrait même devenir plus pratique avec la nouvelle structure « Cash services » que vont mettre en place les banques BNP Paribas, Société Générale et Crédit Mutuel-CIC. Ces dernières ont en effet décidé de mettre en commun leurs machines. Le projet débutera au dernier trimestre 2023 et devrait être totalement déployé fin 2025.

C'est la société commune 2SF (Société des Services Fiduciaires) qui pilotera l'opération destinée, selon les partenaires, à « pérenniser durablement le libre-service bancaire auquel les Français sont attachés, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales ».