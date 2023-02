Les Français n'ont jamais autant dépensé d'argent en ligne qu'en 2022

Pour la seule année 2022, le e-commerce a généré 146,9 milliards d'euros de dépenses, produits et services confondus, avec un secteur en hausse de 13,8 % sur un an. Ces résultats, qui portent sur ce qu'ont dépensé les Français en ligne, s'expliquent en partie par la nette hausse des ventes dans des secteurs comme le tourisme, les loisirs et les transports (+36 % sur un an, +50 % par rapport à 2019), en logique progression avec une vie qui a totalement repris son cours. Les sites internet classés dans la catégorie voyage-tourisme ont d'ailleurs bondi de 55 % en 2022 en matière de ventes.