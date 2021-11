Vous pouvez suivre en temps réel les commandes passées à l'occasion du Black Friday sur cette carte du monde

Sur la page dédiée, les utilisateurs et utilisatrices peuvent découvrir les ventes et les commandes par minute et en temps réel, ainsi que deux nouvelles mesures qui n’étaient pas présentes jusqu’alors : les acheteurs uniques et les produits tendance. Deux options qui permettent de mieux cerner les intérêts des acheteurs. Par exemple, au moment où nous écrivons ces lignes, on compte plus de 38 000 000 acheteurs uniques pour des dépenses avoisinant les 1 050 352 de dollars par minutes.

Les ventes de robes de mariage ont ainsi grimpé de 14 % à l'occasion du Black Friday, celles des jeux vidéo 20 %, de 44 % pour les composants d’ordinateur ou encore de 228 % pour les sièges de bureau. A contrario, les achats de produits de téléphonie ont baissé de 9 % et celles des livres de 5 %.