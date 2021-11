Black Friday : malgré une chute des recherches, les Français toujours aussi friands de bonnes affaires

La France, elle, reste dans le peloton de tête des pays où la demande est la plus forte en ce qui concerne le Black Friday (en rapport à la population) et est en sixième position, juste derrière le Portugal. Mais les champions, ce sont les Scandinaves. La Finlande, la Suède, le Danemark et la Norvège sont les quatre pays du globe où l'intérêt pour le Black Friday est le plus important depuis octobre 2020. Concernant le nombre de requêtes, là, les choses sont différentes, et c'est le Brésil qui arrive en tête, avec 8 millions de recherches, contre 3,3 millions pour la France.