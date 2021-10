Black Friday 2021 : dates et promotions, tout savoir sur l'événement

Depuis plusieurs années, l'enseigne Boulanger se montre de plus en plus agressive au moment du Black Friday avec de très belles promotions, notamment sur l'électroménager, l'audio et les téléviseurs 4K. En plus de ces offres immanquables, Boulanger mise sur une qualité de service bien souvent irréprochable. Autre atout et non des moindres, Boulanger possède des boutiques physiques dans tout l'Hexagone.