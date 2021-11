Black Friday Smartphone : les meilleures offres chez Apple, Samsung, Xiaomi, OnePlus, Oppo

Avec l'iPhone, Apple a popularisé le smartphone auprès du grand public. Plus d'une décennie après sa sortie, la marque continue son petit bonhomme de chemins avec de nombreux nouveaux modèles qui se sont évertués à améliorer tout ce qui était possible sur ces appareils, comme la partie appareil photo, désormais au moins équivalent à celle d'un appareil compact, mais également la puissance des processeurs qui tutoie celle de certains petits ordinateurs.

Pour le Black Friday, il vous est désormais possible de faire l'acquisition d'un nouvel iPhone à un prix bien plus doux que celui proposé par le constructeur en règle générale. Vous retrouverez ainsi certains des derniers modèles de la marque comme les iPhone 11 et iPhone 12, ainsi que leurs déclinaisons Pro qui n'ont pas pris une ride et restent des choix tout à fait satisfaisants pour les années à venir, avec des performances largement suffisantes pour tous vos usages. Vous pourrez probablement retrouver également l'iPhone SE, le modèle d'entrée de gamme d'Apple qui vous offre l'essentiel des fonctionnalités préférées des utilisateurs d'iPhone à un tarif encore plus abordable avec le Black Friday. Et qui sait, nous pourrions avoir une belle surprise sur le dernier iPhone 13 !