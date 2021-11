Cyber Monday : le TOP des offres chocs à saisir ce lundi !

Depuis sa création, le Black Friday a bien changé. Si il y a encore quelques années, cette opération commerciale se limitait à une seule et unique journée de promotions, aujourd'hui les choses sont bien différentes. Désormais ce qu'on appelle Le Black Friday est bien loin de se concentré sur la seule journée du vendredi et commence en réalité plus de 10 jours avant le Jour J et s'étend jusqu'au fameux Cyber Monday.

Les festivités commencent par la Black Week ou Black Friday Week qui est en quelques sortes une semaine de chauffe avant d'arrivée au jour tant attendu. Une semaine durant laquelle les e-commerçants participants proposent déjà un très grand nombre d'offres uniques sur le high-tech.

Arrive ensuite le jour que tout le monde attend, le Black Friday. Là-encore, le temps ou les promotions se limitaient au vendredi est bien loin. Chaque année, le week-end suivant le Black Friday est également inondé de promotions pour satisfaire les consommateurs n'ayant pas eu l'occasion de profiter des offres le jour du Black Friday.

C'est alors que débarque le Cyber Monday. Si cet événement commercial ressemble très fortement au Black Friday, il est pour sa part dédié aux ventes flash et promotions sur les produits exclusivement high-tech des plus grandes marque. Smartphones, ordinateurs portables, tablettes tactiles, casques et écouteurs sans fil, objets connectés, etc. Tout y passe ! Vous pourrez retrouver durant tout le week-end, nos sélections des meilleures offres chez Amazon, Cdiscount, Fnac-Darty et bien d'autres !