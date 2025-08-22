La rentrée approche, mais les bons plans continuent chez Amazon : high-tech, maison connectée et gaming profitent de réductions inédites.
À quelques jours de la rentrée, Amazon multiplie les bons plans pour permettre à chacun de s’équiper sans exploser son budget. Du Mac Mini M4 déjà en promo aux smart TV 4K Philips Ambilight, en passant par des PC portables pour travailler ou jouer et des appareils connectés Echo, les offres pleuvent. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures réductions disponibles en ce moment, parfaites pour préparer la rentrée à prix cassé.
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN :
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (-87 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,99€/mois pendant 1 an (-49%)
- Pass Télépéage Ulys Classic avec 12 mois offerts (0€ les mois non utilisés)
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Les 10 deals du jour chez Amazon :
- Amazon Fire TV Stick HD à 28,99 € au lieu de 44,99 €
- Amazon Fire TV Stick 4K Max à 49,99 € au lieu de 79,99 €
- Echo Pop (Nouvelle génération) à 24,99 € au lieu de 54,99 €
- Echo Show 5 (Nouvelle génération) à 64,99 € au lieu de 109,99 €
- Apple Mac Mini avec Puce M4 à 629 € au lieu de 699 €
- PC portable Dell Inspiron 15 à 419 € au lieu de 599 €
- PC portable Asus TUF Gaming (RTX 4050) à 849,99 € au lieu de 1199,99 €
- Smart TV LED 4K Philips Ambilight 55 Pouces à 339 € au lieu de 399 €
- Aspirateur robot Dreame X50 Ultra Complete à 1198,99 € au lieu de 1499 €
- Ecran PC gaming ROG Strix OLED 32 Pouces à 999 € au lieu de 1099 €
Les produits phares Amazon en promo juste avant la rentrée
La rentrée rime avec nouvelles résolutions, nouveaux équipements… et nouvelles dépenses. Heureusement, Amazon propose en ce moment une sélection de produits high-tech à prix réduits qui tombent à pic.
Parmi les incontournables, on retrouve les Fire TV Stick pour transformer n’importe quel téléviseur en une smart TV ultra-connectée, avec des prix démarrant sous la barre des 30 €. Les amateurs de maison connectée seront séduits par les Echo Pop et Echo Show 5, des enceintes et écrans intelligents parfaits pour piloter son intérieur avec Alexa.
Côté productivité, le Mac Mini M4 s’affiche déjà en promotion, une aubaine pour les fans d’Apple. Ceux qui recherchent un PC portable trouveront leur bonheur avec le Dell Inspiron 15 pour la bureautique ou l’Asus TUF Gaming équipé d’une RTX 4050, pensé pour les gamers exigeants. Enfin, la partie divertissement n’est pas oubliée avec une Smart TV Philips Ambilight 55” 4K qui offre une immersion spectaculaire, et un écran OLED ROG Strix 32” taillé pour les joueurs les plus pointilleux.
En résumé, Amazon propose des réductions sur tous les fronts, permettant d’équiper la maison et le bureau tout en anticipant la rentrée.
Amazon annonce des promotions de la rentrée à partir du 25 août !
Amazon ne compte pas s’arrêter là. Dès le 25 août 2025, une grande opération baptisée “Offres de la rentrée” viendra prolonger la période des bons plans. Pendant plusieurs jours, des milliers de produits seront soldés dans de nombreuses catégories : high-tech, gaming, maison, électroménager ou encore papeterie.
Concrètement, Amazon prévoit de lancer une semaine entière de ventes flash et promotions exclusives, à la manière du Prime Day. Les abonnés Prime bénéficieront d’un accès anticipé à certaines offres, mais tout le monde pourra profiter des réductions. Selon les premières informations, les rabais devraient atteindre jusqu’à -60 % sur certaines références populaires.
C’est donc le moment idéal pour préparer ses achats de rentrée, que ce soit un nouvel ordinateur, des périphériques de bureau, une imprimante ou encore des accessoires connectés. Comme souvent, les stocks risquent de partir rapidement, notamment sur les articles les plus demandés comme les tablettes, casques audio ou aspirateurs robots.
En clair : mieux vaut se tenir prêt le 25 août à minuit pour ne rien manquer.
VPN, antivirus, forfait mobile... les services en ligne font aussi leur rentrée avec des prix cassés
La rentrée, ce n’est pas seulement l’occasion de renouveler son matériel : c’est aussi le bon moment pour revoir ses abonnements numériques. Plusieurs services en ligne profitent de cette période pour afficher des prix cassés.
Côté sécurité, les grands éditeurs d’antivirus comme Bitdefender ou Norton proposent jusqu’à -70 % de réduction sur leurs suites complètes de protection. De quoi naviguer, travailler et stocker ses données sans risque. Les fournisseurs de VPN ne sont pas en reste : NordVPN, CyberGhost ou ProtonVPN multiplient les offres spéciales avec des abonnements longue durée à prix plancher, parfois accompagnés de mois gratuits.
Les opérateurs mobiles et fournisseurs d’accès à Internet profitent également de la rentrée pour attirer de nouveaux clients. On trouve ainsi des forfaits 5G à moins de 10 € par mois ou des box Internet fibre à prix réduit, souvent sans engagement.
Enfin, les étudiants et travailleurs indépendants peuvent également bénéficier de promotions sur des services de stockage en ligne (Google One, iCloud, Dropbox) ou sur des outils bureautiques (Microsoft 365, Adobe).
Bref, la rentrée 2025 est l’occasion rêvée pour faire des économies non seulement sur le matériel, mais aussi sur les services indispensables au quotidien.