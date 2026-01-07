Les Soldes d’hiver démarrent ce 7 janvier et Amazon dégaine déjà ses premières grosses remises. Voici 15 bons plans high-tech repérés dès le premier jour, avec des baisses de prix immédiates.
Du 7 janvier au 3 février, les Soldes d’hiver 2026 battent leur plein, et Amazon fait partie des plateformes les plus actives dès l’ouverture. Smartphones, TV, robots aspirateurs, audio, stockage ou accessoires du quotidien : les catégories clés sont déjà concernées.
Pour ce premier jour, nous avons sélectionné des produits connus, recherchés et réellement en promotion. L’objectif est simple : repérer les offres utiles maintenant, sans attendre la dernière semaine. Certaines références sont déjà très demandées, avec des stocks qui peuvent vite évoluer.
15 bons plans Amazon du premier jour des Soldes
- Apple AirTag à 29,99 € au lieu de 39,00 €
- Apple iPhone 16e 128 Go à 599,00 € au lieu de 719,00 €
- Google Pixel 9a 128 Go à 399,00 € au lieu de 549,00 €
- Samsung Galaxy Tab A11 8.7” 64 Go à 149,99 € au lieu de 179,90 €
- CMF by Nothing Buds Pro 2 à 52,25 € au lieu de 64,95 €
- Crucial P310 SSD NVMe 2 To à 163,12 € au lieu de 278,99 €
- Soundcore by Anker Q30 Casque Bluetooth ANC à 65,99 €au lieu de 79,99€
- Xiaomi TV S Mini LED 55” 2025 à 499,00 € au lieu de 599,00 €
- Roborock Q10 S5+ Aspirateur robot laveur à 249,99 € au lieu de 269,99 €
- INIU Batterie externe 10 000 mAh 22,5W à 19,99 € au lieu de 26,99 €
- Vidéoprojecteur intelligent Wielio FHD à 109,98 € au lieu de 219,99 €
- Lefant M210 Aspirateur robot à 89,99 € au lieu de 336,99 €
- Roborock Q7 L5+ Aspirateur robot laveur à 199,98 € au lieu de 379,99 €
- GoPro MAX2 Caméra d’action 360° à 344,30 € au lieu de 519,99 €
- UGREEN FineTrack Duo Tag lot de 4 à 37,49 € au lieu de 49,99 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN, etc…
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Quels produits choisir pour les Soldes d’hiver ?
iPhone 16e : un smartphone récent avec une belle remise dès le premier jour.
Pixel 9a : excellent choix photo et autonomie solide à prix soldé.
Xiaomi TV Mini LED 55” : idéal pour s’équiper en grand écran dès janvier.
Roborock Q7 L5+ : un robot aspirateur complet avec station à prix réduit.
GoPro MAX2 : parfaite pour la création de contenu et les souvenirs en 360°.
Pourquoi ces promos Amazon sont intéressantes aujourd’hui ?
Ces offres marquent le vrai départ des Soldes d’hiver, avec des réductions immédiates sur des produits populaires. Les remises sont déjà significatives, notamment sur les smartphones, TV et robots aspirateurs. Le timing est idéal pour s’équiper sans attendre la dernière démarque. De nombreux articles bénéficient encore d’une livraison rapide, mais les stocks peuvent évoluer vite dès les premiers jours.
Questions fréquentes avant d’acheter :
Les prix peuvent-ils encore baisser pendant les Soldes ?
Oui, mais les meilleures références peuvent aussi disparaître rapidement.
Ces promotions sont-elles limitées dans le temps ?
Certaines sont valables uniquement quelques jours ou jusqu’à rupture de stock.
Les produits vendus sont-ils garantis comme d’habitude ?
Oui, les garanties constructeur et retours Amazon restent inchangés.
