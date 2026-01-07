Du 7 janvier au 3 février, les Soldes d’hiver 2026 battent leur plein, et Amazon fait partie des plateformes les plus actives dès l’ouverture. Smartphones, TV, robots aspirateurs, audio, stockage ou accessoires du quotidien : les catégories clés sont déjà concernées.

Pour ce premier jour, nous avons sélectionné des produits connus, recherchés et réellement en promotion. L’objectif est simple : repérer les offres utiles maintenant, sans attendre la dernière semaine. Certaines références sont déjà très demandées, avec des stocks qui peuvent vite évoluer.