Pendant longtemps, avoir un drone signifiait gros budget, pilotage complexe et réglementation contraignante. Résultat, beaucoup rêvaient d’images aériennes mais n’osaient pas franchir le pas. Le drone DJI Neo change complètement la donne. Il est compact, facile à transporter, pensé pour les débutants et surtout très aidant en vol.

On sort le drone, on décolle depuis la main, on choisit un mode de prise de vue automatique et le Neo s’occupe de tout. Pas besoin d’être pilote chevronné pour obtenir des images spectaculaires. Et lorsque son prix plonge pendant les soldes, l’envie de tester devient vite irrésistible.