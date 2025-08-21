Clubic oblige, rappelons que la rentrée scolaire ne s’arrête pas au rayon papeterie et que l'informatique est devenue depuis de nombreuses années un gros poste de dépenses. Dans ces offres de rentrée, vous trouverez aussi du matériel informatique et high-tech à vil prix : Chromebooks et PC portables pour la prise de notes, tablettes pour les cours et le loisir, supports d’ordinateurs, mais aussi tous les consommables de vos appareils préférés (cartouches et papier pour l’imprimante, clés USB, SSD, batteries externes, câbles, housses, sacs de transport, etc.). L’idée : équiper toute la maison sans multiplier les paniers ni les frais.

Livraison express et avantages pour les jeunes

Pour les achats de dernière minute, les membres Prime bénéficient de la livraison rapide et gratuite, avec même de la livraison le soir dans 11 grandes villes françaises pour les commandes éligibles. Les étudiants et les 18-22 ans pourront profiter de Prime à moitié prix (3,49€/mois) après les trois mois d’essai offerts. Ceux d'entre eux qui sont encore sur leur transat au soleil apprécieront de loin, la reprise universitaire n'étant pas encore aussi imminente.

Côté confort d’achat, Amazon proposera dans ses deux boutiques thématiques une navigation toujours aussi simple (filtres par catégorie, filtrage des offres, tri par besoins), et regroupera tout au même endroit pour éviter la chasse au trésor. Les familles pressées y gagneront du temps.

Enfin, pour ne rien rater des meilleures offres de rentrée scolaire (et au-delà), gardez un onglet de votre navigateur ouvert en permanence sur notre rubrique Bons plans : notre équipe y déniche en continu des remises qui font vraiment la différence. Encore un été qui sera passé bien trop vite...