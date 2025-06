Amazon ne fait pas les choses à moitié pour l’édition 2025 de son célèbre Prime Day. L’événement s’allonge cette année sur 4 jours entiers, du 8 au 11 juillet, exclusivement pour les membres Prime. L'occasion de profiter de centaines de milliers d'offres sur toutes les catégories de produits (high-tech, maison, beauté, mode, et plus encore) avec des prix annoncés comme les plus bas de l’année. Nouveauté : des ventes flash à durée limitée chaque jour à minuit, et une mise en avant renforcée des marques françaises et PME locales.

N'oubliez pas, pour pouvoir profiter de ces ventes flash, il vous faudra néanmoins être membre Amazon Prime. Mais il existe une bonne astuce pour profiter des deals réservés aux membres gratuitement.