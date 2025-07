Plusieurs PME françaises ont profité de Prime Day pour vendre un grand nombre de produits. Le programme « La Vitrine Française » a mis en avant plusieurs dizaines de milliers d’articles proposés en promotion.

Apyforme, Lunii, Merci Handy et Novoma remontent parmi les marques les plus achetées. Novoma a écoulé son collagène marin avec acide hyaluronique, présenté comme une cure de deux mois. Ariel a nettoyé ses stocks avec des volumes importants de sa lessive liquide fabriquée en France.

Les catégories « Cuisine et Maison », « Bébés et Puériculture » et « Parapharmacie » ont généré beaucoup de commandes sur ces marques. Dans le segment beauté et c'est de saison, Nivea a placé son spray solaire FPS 50+ parmi les produits les plus vendus. Le café L’OR en grains 100% arabica (1 kg) figure aussi dans le haut du classement. Le jeu de cartes UNO édition Platinum, signé Mattel, complète la liste.