Deliveroo Plus : la livraison gratuite pendant un an avec Amazon Prime !

Ce qu'Amazon vous propose actuellement, c'est de bénéficier d'un an de Deliveroo Plus Argent, là aussi sans surcoût. Pour ça il suffit de se rendre sur la page de l'offre et de lier vos deux comptes en mettant vos identifiants. Si vous avez déjà un abonnement Deliveroo Plus, la formule Amazon va le remplacer pendant un an et vous exonérer ainsi des frais de livraison dès 25€ de commande. À l'issue de ces 12 mois, votre forfait reprendra la main.

Pour en profiter il n'y a pas besoin d'avoir la même adresse mail. Vous allez renseigner les deux séparément et l'offre va se déclencher automatiquement. Il va sans dire que si vous résiliez Prime pendant la durée de l'offre, cela résiliera automatiquement Deliveroo Plus. Et si vous souhaitez continuer de profiter de cette offre à l'issu de l'année offerte, vous devrez vous abonner directement sur le site de Deliveroo.