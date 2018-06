Amazon lance Prime Reading, un service d'eBooks à volonté

Des centaines d'eBooks populaires

Modifié le 26/06/2018 à 08h24

Depuis quelques jours, les membres Amazon Prime ont accès à un catalogue chargé d'eBooks, prévu pour être régulièrement actualisé.vient s'ajouter à la liste déjà nombreuse des services proposés aux « abonnés » Amazon après Prime Video, Prime Music, Prime Photos ou encore Twitch Prime.Au mois d'avril 2018, Amazon indiquait avoir franchi la barre symbolique des 100 millions d'abonnés à son service Prime , devenu l'un des pans du modèle économique souhaité par Jeff Bezos. Sa principale force ? La livraison gratuite et illimitée en France et en Belgique, et de nombreux services, le tout pour 49 euros par an. Alors, l'arrivée de Prime Reading vient un peu plus justifier le prix proposé par la firme qui siège à Seattle., c'est d'abord l'accès à plusieurs centaines d'eBooks pour les abonnés. Et il y en a pour tous les goûts, puisque dans le catalogue, on peut retrouver des romans tels queou, pour les jeunes et les nostalgiques. Mais on y retrouve aussi des thrillers et des livres originaux comme led'Eckhart Tolle, ou bien encore des livres de quelques-uns des auteurs les plus lus de Kindle Direct Publishing, la plateforme d'autopublication de l'entreprise, concurrente des éditeurs historiques.Le service offre par ailleurs à ses membres la possibilité d'une lecture totalement libre et sur le support de son choix : en téléchargeant l'application Kindle pour Android et pour iOS par exemple, en utilisant la liseuse Kindle ou la tablette Fire.Enfin, Prime Reading contient les fonctionnalités classiques de Kindle, comme la personnalisation de son expérience de lecture (taille du texte par exemple), le saut de page ou l'outil « Page Flip » qui permet au lecteur de garder la page en cours en mémoire tout en parcourant un autre bouquin.Alessio Santarelli, directeur des contenus Kindle Europe au sein d'Amazon, estime que, et demeure convaincu que