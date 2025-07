Parmi les divisions concernées, la branche jeu vidéo fait également l’objet de restructurations. Voici les mots de Phil Spencer, PDG de Xbox, adressés hier à ses équipes au détour d'un mémo : « Pour positionner le gaming sur une trajectoire de succès durable et nous permettre de nous concentrer sur des domaines de croissance stratégique, nous allons mettre fin à certaines activités ou les réduire, et suivre l’exemple de Microsoft en supprimant des couches de management pour gagner en agilité et en efficacité ».

Paradoxalement, ces suppressions de postes interviennent alors que la santé financière du groupe reste robuste. Au troisième trimestre fiscal, Microsoft a généré un revenu de 70 milliards de dollars et un bénéfice net de près de 26 milliards, dépassant même les prévisions.