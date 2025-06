Microsoft n’en est pas à son coup d’essai. Après avoir finalisé le rachat d’Activision Blizzard en octobre 2023 pour près de 69 milliards de dollars, la firme a enclenché un vaste mouvement de réorganisation. Dès janvier 2024, 1900 salariés issus de Xbox, Activision Blizzard, ZeniMax et Bethesda ont été remerciés. La vague suivante, en septembre 2024, a vu 650 postes supplémentaires supprimés, principalement dans les fonctions support et administratives, épargnant toutefois les studios de développement et les projets créatifs.

Phil Spencer, à la tête de Xbox Game Studios, a pris la parole en interne pour clarifier la démarche : il s’agit d’ajuster la taille des équipes à la nouvelle réalité du groupe, tout en préparant le terrain pour une gestion plus fluide à long terme. En l’espace de 18 mois, quatre grandes vagues de suppressions ont été décidées, la dernière étant attendue dans quelques jours. Les plans sociaux touchent surtout les fonctions transverses. Comme à l'accoutumée, Microsoft promet néanmoins un accompagnement pour les personnes concernées, avec des indemnités et un soutien à la reconversion.