Au travers d'une courte vidéo d'un peu plus d'une minute, Microsoft confirme le développement de consoles Xbox de nouvelle génération, avec des machines qui trouveront leur place dans nos salons… mais aussi entre nos mains. Et chez Xbox, on compte bien mettre au point des processeurs dédiés qui équiperont aussi bien les consoles de salon que les futures machines portables estampillées Xbox, affirmant ainsi la volonté de Microsoft d’harmoniser sa plateforme matérielle.