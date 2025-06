En effet, l’entreprise utilise désormais la marque Xbox PC dans sa communication officielle, comme on a pu le voir dans les trailers de Gears of War: Reloaded ou de MIO: Memories In Orbit. Cette terminologie était jusqu'à peu méconnue. Une approche qui confirme des rumeurs circulant dans la presse spécialisée depuis quelques mois : Microsoft a l'intention d'unifier Windows et Xbox vers une bibliothèque universelle de jeux Xbox et PC.