Steam sur Xbox ? Microsoft souhaite intégrer des boutiques tierces sur ses consoles

Steam, GOG Galaxy et l'Epic Games Store sont les bienvenus sur Xbox. Interrogé par Polygon sur le sujet, le responsable de la division jeux vidéo de Microsoft, Phil Spencer, a montré son intérêt pour les boutiques tierces. « Personne ne sourcillerait si je disais : "Hé, quand vous utilisez un PC, vous pouvez décider du type d'expérience que vous avez [en choisissant où acheter les jeux]" », a-t-il déclaré. « Il y a là une véritable valeur ajoutée. » Un bon moyen, selon lui, de stimuler les ventes d'une série de consoles qui ne s'écoule pas aussi bien que la concurrence.

Ainsi, la stratégie de la firme de Redmond pourrait être d'ouvrir un peu plus ses appareils aux autres. Ce, après avoir commencé à s'immiscer sur la Switch de Nintendo et sur Steam en tant qu'éditeur de jeux vidéo, mais également après avoir entamé un partenariat avec NVIDIA autour de son service de cloud gaming GeForce Now. Microsoft montre par ailleurs un intérêt croissant pour rendre le Game Pass disponible sur de plus en plus d'appareils, et le propose même déjà en tant que service tiers sur certaines Smart TV, notamment celles de Samsung.