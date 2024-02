Microsoft et Nintendo annoncent les 4 premiers jeux Xbox à sortir sur PlayStation et Switch

C'est donc aujourd'hui que Nintendo a pris le relais en donnant le nom de certains jeux avant que Microsoft ne confirme/complète les choses. Sans surprise, pas question d'y trouver les grosses licences Microsoft. Grounded, Hi-Fi Rush, Pentiment et Sea of Thieves constitueront la première salve.

Deux titres estampillés Obsidian, un MMO à succès signé Rare et un titre un peu plus confidentiel : voilà une belle entrée en matière pour des jeux qui vont donc rejoindre les cadors du catalogue Microsoft multiplateformes (Call of Duty, Diablo, Minecraft et Overwatch).