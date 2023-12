Selon le patron de Xbox, le Game Pass n'arriverait finalement pas sur PlayStation et Switch

Suites aux déclarations de Tim Stuart la semaine dernière, de nombreuses personnes ont alors commencé à imaginer (et à juste titre) l'éventualité de voir le Xbox Game Pass débarquer sur les plateformes de Sony et de Nintendo. Mais, d'après Phil Spencer, il n'en est rien. D'ailleurs, ses propos sont on ne peut plus clairs à ce sujet :

« Je commencerai par dire que nous n'avons pas l'intention d'introduire le Game Pass sur PlayStation ou Nintendo. Ce n'est pas dans nos plans ».