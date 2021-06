Microsoft critique les portages tardifs et coûteux des jeux PlayStation sur PC

Même si PlayStation n'est pas spécifiquement mentionné, difficile de ne pas faire le rapprochement compte tenu de la teneur des propos du boss de Xbox. « D'autres (marques) portent des jeux console sur PC des années plus tard, ils font non seulement en sorte que les gens achètent tout de suite leur console mais les font ensuite payer une seconde fois le jeu sur PC ».



Microsoft fait ici référence à Sony qui a par exemple lancé une version PC de Horizon Zero Dawn à prix fort plus de trois ans après sa sortie initiale sur PS4. Phil Spencer enfonce le clou en assurant que Xbox est le seul constructeur à sortir ses jeux sur consoles, cloud et PC simultanément. Rien de bien méchant mais c'est de bonne guerre à l'approche de l'E3 2021 .