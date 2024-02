Starfield, Indiana Jones et d'autres gros jeux Xbox aussi sur PS5 ? Microsoft y songerait

C'est en tout cas ce qu'a avancé un rapport de nos confrères chez XboxEra. Selon leurs propres sources, Starfield pourrait poser son vaisseau sur la console dernière génération de Sony dans un futur plus ou moins proche. Mais ce ne serait pas le seul gros jeu concerné et édité par Microsoft Studios. D'après cette fois The Verge, Indiana Jones and the Great Circle pourrait entre autres faire partie de l'opération séduction.