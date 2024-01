Starfield : la "plus grosse mise à jour" du titre de Bethesda s'apprête à décoller

Plus précisément, celle-ci arrivera le 17 janvier sous forme de bêta sur Steam, puis sera déployée officiellement début février sur PC et Xbox Series X|S. Alors que les correctifs s'étaient montrés assez sporadiques sur le nouveau jeu des équipes de Todd Howard, on nous dit qu'il s'agira ici du « plus gros patch jamais déployé » à ce jour. Voyons ce qu'ils nous préparent.