Le DLSS arrive officiellement dans Starfield, avec d'autres améliorations très attendues sur PC

Dans la version 1.7.29 tout juste déployée, Bethesda améliore notamment la stabilité de l'installation de Starfield sur Xbox Series X|S. Plus globalement, des améliorations de performances et de stabilité pour réduire crashs et problèmes de fréquence d'image sont là. Enfin, trois quêtes (All That Money Can Buy, Into the Unknown et Shadows in Neon) ont vu leurs soucis corrigés.