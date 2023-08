S'il n'y a pas de DLSS sur Starfield, ce n'est pas la faute d'AMD

Alors que les consoles nouvelle génération de Microsoft ont un peu de peine à trouver preneur face à leur concurrente chez Sony, le titre très ambitieux de Bethesda se présente comme le plus gros jeu de l'année à sortir sur Xbox et pourrait ainsi se placer comme un « console seller » (à condition de ne pas être allergique à un cap à 30 images par seconde).

Or, les consoles Xbox Series embarquent une puce AMD pleinement compatible avec le FSR, qui a le mérite d'être une technologie bien plus ouverte que le DLSS, réservé aux plus récentes générations de cartes graphiques de NVIDIA. Le malheur de quelques-uns fait le bonheur du plus grand nombre ? C'est ce que nous pourrons voir à partir du 6 septembre, a priori avec un minimum de bugs, et c'est là un signe plutôt encourageant !