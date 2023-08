Intel présente la toute nouvelle version de sa techno d'upscaling XeSS

Le site spécialisé souligne que le XeSS 1.2 est rétrocompatible avec les versions 1.0 et 1.1, ce qui signifie, du moins en théorie, que le remplacement de fichiers DLL peut encore fonctionner pour certains jeux. Intel ne l'a toutefois pas confirmé officiellement à ce stade.

Les notes de version de cette nouvelle mouture du XeSS font pour le reste état d'une technologie de mise à l'échelle dynamique améliorée, de meilleures performances et d'une stabilité renforcée.

Notons néanmoins que cette version 1.2.0.13 n'a pour l'instant été implémentée dans aucun jeu, mais que la version 1.2.0.10 a pour sa part été prise en charge par Ratchet and Clank: Rift Apart. Le XeSS 1.2 arrive quoi qu'il en soit après une version 1.1 très importante pour Intel. Elle apportait en effet avec elle des noyaux XMX et DP4a plus rapides, ainsi que de nouveaux modèles d'upscaling.