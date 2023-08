C'est confirmé, Starfield n'intègrera pas le DLSS, mais seulement le FSR 2.0

Les spéculations allaient bon train concernant la compatibilité du futur Starfield avec les différentes technologies de supersampling, mais le couperet est tombé. Cette décision découle principalement du fait qu'AMD et Bethesda ont conclu un partenariat pour le développement du jeu. Celui-ci a été clairement optimisé pour fonctionner avec la série de CPU Ryzen 7000 et les GPU Radeon 7000. Une décision qui ravira les fans d'AMD et qui fera peut-être un peu déchanter les joueurs équipés chez NVIDIA. Attention, cela ne veut pas dire que ceux-ci resteront sans solution pour que le DLSS soit pris en charge.