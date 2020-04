Bethesda Softworks donne 1 million de dollars dans la lutte contre le COVID-19

Un bel élan de générosité

Source : Bethesda

L'éditeur derrièreou encorevient d'annoncer sa volonté de donner 1 million de dollars à plusieurs organisations, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19. Les organisations en première ligne vont bénéficier de cette aide exceptionnelle mise en place par Bethesda Softworks et ses différents studios.Si nous en croyons le communiqué publié par l'éditeur,Bethesda fera don d'une somme de 500 000 $ à l'association Direct Relief. Cette dernière apporte par exemple des équipements de protection aux professionnels de santé. Ce n'est pas tout puisque 250 000 $ iront également à l'UNICEF et les derniers 250 000 $ à d'autres organisations aux États-Unis.Enfin, les développeurs travaillant chez Bethesda feront des live sur plusieurs jeux de la compagnie depuis leur domicile. Nous ne pouvons qu'applaudir ce beau geste de la part de l'éditeur, et toute l'industrie du jeu vidéo qui s'est mobilisée face à l'épidémie.