Le Humble Bundle spécial COVID-19 a généré 6,5 millions de dollars

Un Humble Bundle pour lutter contre le coronavirus

Plus de 208 000 bundles écoulés

Source : Blog Humble Bundle

Une somme qui sera redistribuée dans son intégralité à différentes associations jouant un rôle dans la lutte contre le virus.À la toute fin du mois de mars, Humble Bundle proposait un pack de jeux, baptisé Conquer COVID-19 , regroupant pas moins de 45 titres.Un bundle mis en place pour récolter des fonds en faveur de diverses associations, pour lutter contre le coronavirus , donc.À noter que ce bundle exceptionnel regroupait des jeux de grande qualité comme1 et 2,ou encoreAu total, ce sont donc 208 527 bundles qui ont été vendus, de quoi permettre à la communauté Humble de lever un total de 6 565 557 millions de dollars. Des associations comme Direct Relief, Partners in Health ou encore Médecins sans Frontières vont ainsi pouvoir bénéficier de ce soutien financier.Médecins sans Frontières a annoncé à ce titre : «».Rappelons que ceétait proposé à une trentaine d'euros seulement, mais les intéressés étaient évidemment invités à débourser un peu plus s'ils le souhaitaient, certains n'ayant pas hésité à faire un don de plus de 10 000 dollars.