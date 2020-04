Un incroyable Humble Bundle pour se battre contre le coronavirus

Quantité et qualité sont au rendez-vous dans le dernier Humble Bundle

Source : The Verge

Des jeux de haute qualité commeou encoresont de la partie, mais pas que.Habituellement, quand le site Humble Bundle propose un pack de jeux, logiciels ou ebooks, seulement une partie des revenus sont reversés à une bonne cause. Mais dans le contexte de pandémie dans lequel nous nous trouvons actuellement, 100 % de l'argent récupéré à l'aide du Humble Conquer Covid-19 Bundle tout juste lancé sont reversés à quatre organismes qui luttent contre le coronavirus.Disponible à l'achat jusqu'au début de la semaine prochaine, ce pack valant normalement plus de 1 000 dollars ne propose cependant pas plusieurs paliers comme c'est habituellement le cas, mais un unique prix de 28 euros (il est cependant possible de donner plus si vous le souhaitez, comme cette personne qui a visiblement donné 10 000 dollars...).Pour cette somme, ce sont 45 jeux (sous la forme de clés Steam ou sans DRM pour certains) qui vous attendent, dont les excellents jeux cités en introduction, ou encoreet bien d'autres. De plus, des livres et comics au format numérique sont aussi de la partie. On y relèvera notamment les premiers tomes de séries à succès commeou encore