Final Fantasy VII Remake déjà disponible chez les revendeurs australiens (et aussi en France !)

Final Fantasy VII Remake déjà disponible ?

Image : Twitter

Final Fantasy VII Remake déjà téléchargeable ??

Certains revendeurs ont ainsi décidé de ne pas respecter la date de lancement officielle fixée par Square-Enix.Tout récemment, Square-Enix avait indiqué sa volonté de livrer le jeu Final Fantasy VII Remake plus tôt aux revendeurs, afin que les joueurs soient assurés de pouvoir profiter du titre le 10 avril. L'éditeur était conscient du fait que certains allaient peut-être vendre le jeu en avance...Et il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour quesoit disponible à la vente, puisque certaines boutiques australiennes vendent déjà le jeu. Idem en France d'ailleurs, puisque certaines grandes surfaces ont d'ores et déjà mis le jeu en rayons depuis hier.Pour ceux qui ont précommandésur le PS Store, le jeu sera visiblement téléchargeable dès ce vendredi 3 avril, et non pas le 9 avril comme cela était prévu initialement.Cela va permettre aux joueurs de télécharger les 100 Go nécessaires à l'installation du jeu bien en amont de sa sortie, pour être certains d'être fin prêts le jour J. En effet, si le téléchargement a été avancé d'une semaine, la date de lancement du jeu n'a pas été modifiée, et celui-ci sera ainsi jouable à compter du vendredi 10 avril à minuit.Évidemment, du côté de chez Square-Enix, on espère vivement que les joueurs ne profiteront pas de l'occasion pour spoiler allègrement le jeu sur les réseaux sociaux. Du côté de chez Clubic, c'est Virgile qui vous livrera prochainement son verdict complet sur cette refonte de