Steam décale certaines mises à jour pour éviter de saturer la bande passante

Steam (aussi) se soucie de la bande passante

Pour soulager au maximum les infrastructures réseau durant cette période de confinement, de nombreux services comme Netflix, YouTube, Disney+ ou encore Sony avec son PlayStation Store, ont décidé de réduire l'utilisation de la bande passante. Aujourd'hui, c'est au tour de Steam d'annoncer des mesures similaires.Ainsi, les mises à jour concernant les jeux qui n'ont pas été joués récemment sont désormais réparties sur plusieurs jours. En d'autres termes, seuls les jeux qui ont été lancés au cours des trois derniers jours seront mis à jour sans délai.Steam conseille également aux joueurs de désactiver les mises à jour automatiques des jeux auxquels ils ne jouent pas régulièrement, ou encore en ralentir la vitesse de connexion à Steam. Le groupe incite, enfin, à utiliser les dossiers de la bibliothèque, et à éviter autant que possible de désinstaller un jeu pour le télécharger à nouveau quelques jours plus tard.