Covid-19 : Sony annonce la mise en place d'un fonds de 100 millions de dollars

La somme ne servira que partiellement à combattre le virus. L'essentiel devrait être utilisé en soutien à des ONG ou à des personnes dont l'activité est touchée par les mesures de confinement.Ainsi, le fonds, que l'enseigne a baptisé « Sony Global Relief Fund for COVID-19 » (« Fonds de secours mondial pour le Covid-19 ») doit servir sur trois fronts. Il sera donc utilisé en «», en «», et «».Sur les 100 millions alloués, 10 millions seront reversés à des organisations telles que Médecins sans frontières, l'UNICEF et le Fonds de solidarité COVID-19 Le groupe, qui a annulé sa venue à de nombreux événements ( MWC PAX East ...) rejoint ainsi les autres acteurs de l'industrie du divertissement dans la lutte contre le coronavirus. En Pologne, CD Projekt Red, le studio à l'origine deet Cyberpunk 2077 a annoncé un don d'un million de dollars.