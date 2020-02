Sony renonce lui aussi à se rendre au Mobile World Congress

© Sony

La conférence est maintenue, mais se fera en ligne

Via : Android Authority

Après LG, NVIDIA, ou plus récemment Amazon et Ericsson , c'est donc au tour de Sony d'annoncer le retrait de sa participation au Mobile World Congress, qui se tiendra du 24 au 27 février prochain à Barcelone.Dans un communiqué de presse, l'entreprise nippone raconte suivre à la lettre les recommandations de l'OMS, et ainsi se retirer de l'événement.».Sony, qui devait tenir une conférence au MWC le 24 février à 8 h 30, a néanmoins confirmé qu'il conservait son créneau afin de présenter ses nouveautés en ligne.