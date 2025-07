Jusqu'à présent, la plus chère de toutes ces GeForce RTX 5090 signées ASUS était donc la ROG GeForce RTX 5090 OC Edition qui est généralement facturée autour de 3 500 euros, mais ça, c'était avant…

Avant la présentation d'un modèle unique en son genre dérivé de la carte Astral « normale ». Lors de l'événement Blibli World 2025 organisé en Chine, ASUS a donc présenté sa ROG GeForce RTX 5090 Astral Gold Edition et le terme « Gold Edition » n'est pas là pour rien puisque le carénage de la bête est réellement fait d'or, pas moins de 7 kilogrammes pour être tout à fait exact.

Au cours actuel, il est ainsi possible d'évaluer le « prix » de cette carte graphique à plus ou moins 500 000 dollars ce qui en fait, bien sûr, le modèle le plus onéreux jamais produit…. Produit et non commercialisé, car il n'est bien sûr pas question d'ajouter cette carte au catalogue d'ASUS. Il s'agit d'un modèle unique, destiné à épater la galerie. Espèrons qu'ASUS lui trouvera une fin honorable : une vente aux enchères pour une œuvre de charité peut-être ?