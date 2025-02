La GeForce RTX 5090 devait ainsi être vendue à partir de 1 999 dollars, la RTX 5080 à partir de 999 dollars, la RTX 5070 Ti à partir de 749 dollars, et la RTX 5070 à partir de 549 dollars. Le « à partir de » est ici particulièrement important. Il concerne le prix des cartes dites Founders Edition, produites par NVIDIA, mais disponible en très faibles quantités, et les modèles « MSRP » des partenaires de la firme américaine.

À côté de ces Founders Edition et de ces modèles « MSRP », une bonne partie des cartes produites par les partenaires de NVIDIA sont facturées à des prix bien plus élevés, et à la sortie des RTX 5090/RTX 5080, on a ainsi pu découvrir des cartes vendues plus de 3 000 euros pour les premières et autour de 2 000 euros pour les secondes.